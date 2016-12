Carolina Kostner, squalifica ridotta: tornerà a gareggiare dal 1° novembre

4 ottobre 2015

Svolta in arrivo per Carolina Kostner , che dal 1° novembre potrà tornare alle gare con sei mesi e mezzo d'anticipo rispetto alla squalifica di 16 mesi decisa dal Tna, per avere aiutato l'allora fidanzato Alex Schwazer a eludere un controllo antidoping nel 2012. Il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna , infatti, lunedì renderà noto l'accordo tra il Coni , la Wada e l'atleta, che aveva fatto ricorso al Tas.

Come appreso dall'Ansa in ambienti internazionali, il Tas in base ad un articolo del codice Wada dovrebbe emettere lunedì un verdetto "consent agreement", di conciliazione tra le parti: in sostanza, a fronte di una ammissione da colpa da parte dell'atleta, il tribunale potrebbe retrodatare la decorrenza della squalifica, aumentandone contestualmente la pena, in maniera tale però da anticipare la fine dello stop di Carolina Kostner.