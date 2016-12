"Capodanno on Ice" giovedì sera su Italia 1

Giovedì 1 gennaio 2015, alle ore 21.10, Italia 1 inaugura l’arrivo del nuovo anno con un magico e suggestivo evento di pattinaggio: dal Palavela di Torino andrà in onda “Capodanno on Ice”, presentato da Cristina Chiabotto e Guido Bagatta. Gli atleti internazionali si esibiranno in coreografie artistiche mozzafiato, tra momenti di cabaret e musiche interpretate dal vivo dal Sunshine Ghospel Choir. “Capodanno on Ice” riunisce i grandi del pattinaggio artistico mondiale: scenderanno in pista star come lo zar del ghiaccio Evgeni Plushenko, lo svizzero Stephane Lambiel e la coppia formata da Nelli Zhiganshina e Alexander Gazsi. Tra gli atleti italiani, fari puntati su Carolina Kostner, Samuel Contesti e sulla coppia Cappellini/Lanotte, campioni del mondo in carica. Il commento è affidato alla giornalista Lucia Blini e a Silvia Fontana, cinque volte campionessa italiana di pattinaggio.