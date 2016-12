Carolina Kostner: "Mi fermo per un anno"

"Ho il desiderio di imparare cosa è la vita". Con queste parole rilasciate a Vanity Fair, la campionessa di pattinaggio artistico Carolina Kostner annuncia lo stop per una stagione. Riservata e schiva come al solito trova il modo di rispondere in modo vago anche alle inevitabili domande su Alex Schwarzer: "Fra noi c'è amicizia, stima e rispetto, nessun rimprovero. Tutti e due abbiamo bisogno di spazio e ce lo stiamo dando a vicenda".

Non sarà un addio ai pattini, già a settembre la terza classificata alle olimpiadi di Sochi si esibirà in Intimissimi On ice in programma a Verona. "Finora ho avuto una vita programmata. Ho deciso di dedicarmi agli spettacoli, all'università e ai miei amici" ha concluso sul suo profilo Facebook.