Mondiali pattinaggio: Kostner di bronzo, trionfo Asada

In una Super Arena completamente esaurita, lo spettacolo sul ghiaccio non manca, con l'attesa sfida tra le tre favorite che accende lo scatenato pubblico. Non manca neppure il coraggio a Carolina che, sulle note del Bolero, non riesce però a bissare l'exploit del corto, chiuso col nuovo record europeo (77.24). Per la bolzanina, bronzo anche ai Giochi di Sochi poche settimane fa, si tratta della sesta medaglia mondiale dopo l'oro nel 2012, due argenti (2008 e 2013) e due bronzi (2005 e 2011): l'ennesimo sigillo di una carriera che potrebbe essere arrivata al capolinea.



Per Mao Asada si tratta invece di una rivincita dopo la recente delusione olimpica: la veterana giapponese, già record del mondo nel corto (78.66), si aggiudica il terzo titolo iridato della sua strepitosa carriera, dopo quelli del 2008 e del 2010. In delirio il pubblico di casa, che non ha risparmiato applausi neppure alla 15enne Lipnitskaia: la grande delusa di Sochi si esalta sulla colonna sonora di Schindler's List e balza davanti all'azzurra. Resta dietro invece l'altra principale avversaria di Carolina, la statunitense Gracie Gold, che cade e finisce quinta (194.58), dietro pure all'altra russa Anna Pogorilaya (197.50).