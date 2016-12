Pattinaggio, Cappellini-Lanotte campioni del Mondo

Anna Cappellini e Luca Lanotte sono campioni del Mondo . Gli azzurri, sesti all'Olimpiade e già campioni d'Europa in carica, salgono sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata di pattinaggio in Giappone in corso a Saitama: la coppia italiana (della Mediolanum Forum), con 175,43 punti, ha preceduto i canadesi Kaitlyn Weaver-Andrew Poje, con 175,41. Terza la coppia francese formata da Nathalie Pechalat e Fabian Bourzat (175,37).

Cappellini e Lanotte si sono classificati quarti nel libero di oggi, ma il vantaggio acquisito ieri con lo short è bastato per aggiudicarsi il titolo. Era dal 2001 che una coppia italiana non vinceva l'oro mondiale, dal trionfo griffato da Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio. Per l’Italia è una conferma in un momento in cui il pattinaggio di figura ha raggiunto il livello più alto. Ed ora tocca a Carolina Kostner, seconda dopo il programma corto, dietro alla giapponese Mao Asada. La possibilità di una doppietta è quanto mai vicina.