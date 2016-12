Mondiali pattinaggio: Kostner seconda dopo il corto

Carolina Kostner non tradisce. L'azzurra è seconda dopo il programma corto ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso a Saitama, in Giappone. Carolina, all'ultimo grande appuntamento prima del probabile ritiro, ha chiuso la sua prova con 77,24 punti, preceduta solo dalla giapponese Mao Asada (78,66). L'azzurra, bronzo ai Giochi olimpici di Sochi, punta al secondo oro iridato dopo quello conquistato nel 2012 a Nizza.

Per Carolina, 27 anni compiuti lo scorso 8 febbraio, sarebbe il modo migliore di chiudere la carriera. Un'impresa non impossibile, anche perché a Saitama non ci sono la russa Adelina Sotnikova e la coreana Yuna Kim, cioè le due atlete che l'hanno preceduta sul podio alle ultime Olimpiadi. L'inizio non poteva essere migliore: il 77,24 totalizzato è il nuovo record personale della Kostner nel programma corto, che aveva stabilito il precedente primato (74,12) proprio a Sochi un mese e mezzo fa. Dietro a Carolina ci sono la russa Julia Lipnitskaia (74,54), la giapponese Akiko Suzuki (71,02) e la statunitense Gracie Gold (70,31). Si è qualificata per il programma libero di sabato anche Valentina Marchei, 22esima con il punteggio di 50,27.