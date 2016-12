Tuffi, Cagnotto verso Rio: "Mi preoccupa il clima"

7 aprile 2016

World Series prima, Europei poi, come antipasto delle Olimpiadi 2016 , dove calerà il sipario sulla straordinaria carriera di Tania Cagnotto . "Ho avuto una bellissima impressione di Rio: la piscina è bella. Sono un po' preoccupata per il clima, perché ad agosto non si sa come potrà essere. Ma l'atmosfera è stupenda, la gente trasmette energia positiva". Sul futuro: "C'è una buona percentuale che rimanga in questo mondo, deciderò dopo il viaggio di nozze".

Sarà un 2016 intenso quello di Tania Cagnotto, che a Rio proverà a conquistare quella medaglia olimpica che ancora manca nel suo ricchissimo palmares e poi a settembre coronerà il suo sogno d'amore, sposando il commercialista Stefano Parolin.



In Brasile, la campionessa proverà a vendicare la beffa di Londra 2012, quando perse il bronzo e chiuse al quarto posto nel trampolino da tre metri per soli 20 centesimi di punto, dietro la messicana Sanchez: 262.20 contro 262.40, bissando il quarto posto nel sincro con Francesca Dallapè, a soli 2 punti dal Canada.



Un'autentica maledizione per la figlia d'arte, che ha conquistato 10 medaglie mondiali, prima e unica donna nella storia a vincere l'oro. Prima di Rio, però, due esami da non sottovalutare. "Ora ci scaldiamo con le World Series, partiremo per Kazan e Windsor e poi il 5 di maggio arrivano gli Europei - ha spiegato la regina del trampolino -. In queste competizioni la prima rivale sono sempre io: devo solo cercare di fare delle belle gare perché capita che quando le cose sono troppo facili mi incasino da sola, come ho fatto a Berlino. Devo fare un bella gara in vista di Rio, concentrandomi su me stessa senza pensare agli avversari".



Poi a settembre, matrimonio e nuova vita. "Cosa farò dopo il matrimonio? C’è una buona percentuale che rimanga in questo mondo, ma è presto per parlare del mio futuro: ci sono troppi impegni da qui a settembre, deciderò dopo il viaggio di nozze".