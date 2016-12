Roma 2024, il Cio riceve il dossier: "Continuiamo a lavorare con il Coni"

7 ottobre 2016

La corsa per ospitare le Olimpiadi 2024 non è ancora finita. Il Cio ha infatti annunciato di aver ricevuto in tempo utile il secondo dossier per la candidatura di Roma e ha confermato di essere ancora in contatto con il Coni e con il comitato promotore , nonostante il veto posto dal sindaco Virginia Raggi . "Siamo al corrente della situazione - fanno sapere da Losanna - ma continueremo a lavorare con ogni città fino alla decisione finale".

"Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con tutte le città candidate - specifica il Comitato Olimpico Internazionale - Il nostro obiettivo è quello di fornire la migliore assistenza possibile nel percorso che conduce alla scelta della città ospitante, che sarà presa dalla sessione plenaria del Cio a Lima, in Perù, nel 2017". Roma, dunque, rimane in corsa, almeno a livello ufficiale.



Nei giorni scorsi il sindaco Virginia Raggi aveva annunciato di aver inviato al Cio una lettera che certificava la rinuncia alla candidatura, ma da Losanna avevano fatto sapere che quella lettera non aveva alcun valore. L'unico interlocutore riconosciuto dal Cio, infatti, è il Comitato Olimpico Nazionale: deve essere dunque il Coni a ufficializzare un eventuale ritiro della candidatura e Malagò, al momento, non sembra intenzionato a farlo. In ogni caso i dubbi verranno sciolti martedì 11 ottobre, quando è prevista una conferenza stampa del numero uno dello sport italiano.