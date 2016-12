Roma 2024: il Campidoglio dice no ai Giochi

29 settembre 2016

Roma dice "no" ai Giochi. L'Assemblea comunale ha approvato a maggioranza la mozione del Movimento 5 Stelle per non ospitare le Olimpiadi in programma nel 2024. La mozione "impegna il sindaco e la sua giunta affinché ritirino la candidatura della città a ospitare Olimpiadi e Paralimpiadi e a tal fine adottino gli atti e le iniziative necessarie". A favore della mozione hanno votato 30 consiglieri, 12 i voti contrari.