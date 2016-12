Rio 2016, crolla pista ciclabile nella zona di Casa Italia: 2 morti

22 aprile 2016

La frana ha riguardato circa 50 metri di pista, provocando un enorme cratere tra la scogliera e l'oceano. I soccorritori sono alla ricerca di una terza persona dispersa. Ancora ignote le cause, anche se testimoni oculari affermano che il mare, particolarmente agitato, avrebbe assestato il colpo di grazia a una struttura già precaria. La ciclovia Tim Maia, sull'Avenida Niemeyer, si trova a poche centinaia di metri di distanza da Casa Italia, la sede scelta dagli atleti azzurri in vista delle Olimpiadi al via il 5 agosto.



L'inaugurazione del tracciato - costato 44 milioni di reais e ideato per collegare via bicicletta i quartieri di Sao Conrado e Leblon - era stato tra l'altro anticipato rispetto agli altri lavori in via di finalizzazione per i Giochi. Il taglio del nastro era stato compiuto lo scorso 17 gennaio dal sindaco di Rio, Eduardo Paes, in persona, che nell'occasione l'aveva definita "la ciclovia più bella del mondo". Paes ha partecipato alla tradizionale cerimonia di accensione della torcia svoltasi come sempre ad Olimpia.