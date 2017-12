Pyeongchang 2018, la Casa Bianca smentisce l'ambasciatrice Usa: "Ci saremo"

7 dicembre 2017

Spirano venti di bufera su Pyeongchang 2018 . Dopo il divieto di partecipazione alla squadra russa, adesso sono gli Usa a minacciare l'assenza ai Giochi coreani. La partecipazione americana alle prossime Olimpiadi invernali è infatti una "questione aperta", ha detto l'ambasciatrice all'Onu, Nikki Haley, in relazione ai timori per la vicinanza alla Corea del Nord. La Casa Bianca, però, ha assicurato: "Non vediamo l'ora di partecipare".

Parlando con Fox News, la Haley aveva precisato che l'amministrazione Trump lavorerà per trovare "il modo migliore" per assicurarsi che gli atleti siano protetti. "Faremo in modo di prendere ogni precauzione possibile per assicurarci che siano al sicuro - ha aggiunto - e per sapere tutto quello che succede intorno a loro". E alla domanda se è stato "fatto un accordo" sulla partecipazione degli Usa, ha precisato: "E' una questione aperta, ma nei colloqui che abbiamo - che si tratti di Gerusalemme o Corea del Nord - la domanda è come possiamo proteggere i cittadini statunitensi nell'area?".



Quasi contemporaneamente è arrivata la risposta di Lindsey Vonn, una delle atlete americane più rappresentative della spedizione a stelle e strisce. "Spero di rappresentare il popolo degli Stati Uniti d'America, non il Presidente. Prendo molto sul serio le Olimpiadi, cosa significano e cosa rappresentano, cosa significa camminare sotto la nostra bandiera nella cerimonia di apertura. Voglio rappresentare bene il nostro Paese, non penso che al momento ci siano molte persone nel nostro governo che lo fanno", le sue parole alla Cnn.