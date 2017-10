PyeongChang 2018, Fontana portabandiera azzurra

24 ottobre 2017

FONTANA: "UN REGALO GRANDISSIMO"

"Sono davvero senza parole, è un regalo grandissimo per quello che ho fatto in questi anni. Non vedo l'ora di sventolare il tricolore, sarà una esperienza fantastica". E' davvero emozionata Arianna Fontana nel corso della conferenza stampa di presentazione come portabandiera dell'Italia ai Giochi Olimpici del 2018. La lombarda sogna in grande: "Il mio obiettivo è entrare in finale in tutte le distanze". "La situazione in Corea del Nord? Non sono preoccupata. Ora come ora sono concentrata solamente sugli allenamenti e poi una volta entrati nel villaggio olimpico si finisce in una sorta di bolla e tutto quello che succede intorno ci tocca ben poco". La campionessa chiude con un augurio: "Spero che la mia nomina come portabandiera sia un segnale importante per le donne e faccia sentire tutte più forti visto quello che ancora succede nel mondo. Senza noi donne gli uomini sarebbero persi. Tutte le donne valgono, siamo forti e se ci sono dei problemi bisogna farsi forza e stare unite".