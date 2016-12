Olimpiadi, via libera ai pugili professionisti

1 giugno 2016

L'Assemblea Straordinaria dell'International Boxing Association, riunitasi a Losanna, ha emendato l'articolo 13 dello Statuto della stessa, aprendo ufficialmente le porte dei Giochi Olimpici anche ai pugili professionisti. Dal 1904, nell'edizione ospitata a Saint Louis, fino al 2012 ai Giochi hanno potuto partecipare esclusivamente pugili dilettanti.



"Decisione irrevocabile" queste le dichiarazioni all'apertura dei lavori del Presidente Ching-Kuo Wu "per permettere al pugilato di seguire il solco tracciato da altri sport come tennis e basket, che da tempo hanno permesso anche ai loro pro di prender parte alle Olimpiadi".



Ovviamente i pugili professionisti dovranno comunque meritarsi la qualificazione. Dal 3 all'8 Luglio, a Vargas in Venezuela, è in programma un torneo di qualificazione nel quale i professionisti sfideranno anche i pugili APB e WSB (26 i pass a disposizione).