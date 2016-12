Olimpiadi Tokyo 2020: proposte 5 nuove discipline

28 settembre 2015

Potrebbero esserci cinque nuove discipline sportive nei Giochi Olimpici del 2020 a Tokyo, in Giappone. Il comitato organizzatore delle Olimpiadi nel Sol Levante ha deciso, con il proposito di bilanciare tradizione e specialità emergenti, di proporre 18 nuovi eventi strutturati su cinque discipline da inserire nel programma dei Giochi: baseball/softball, karate, skateboard, arrampicata sportiva e surf. Tokyo ha colto in pieno l'opportunità introdotta dal Cio lo scorso dicembre secondo cui le città ospitanti sono autorizzate a proporre uno o più eventi per i loro giochi e baseball/softball e karate, ad esempio, rientrano totalmente nella tradizione sportiva giapponese. La raccomandazione del comitato, maturata dopo un processo selettivo partito a maggio, ha stimato un totale di 474 atleti coinvolti e sarà presentata al Comitato Olimpico Internazionale che prenderà una decisione finale nella sessione di Rio de Janeiro ad agosto 2016.