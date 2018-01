Olimpiadi Pyeongchang: la fiamma olimpica è arrivata a Seul

13 gennaio 2018

Una folla festante ha accolto la fiamma olimpica a Seul, dove sfilerà per quattro giorni prima di dirigersi a Pyeongchang per l'inizio dei Giochi olimpici invernali, in programma dal 9 al 25 febbraio. Il pattinatore freestyle sudcoreano Park Hee-Jin ha innalzato la fiamma davanti a una folla di centinaia di persone riunite nel distretto Sangam. "Sono felice di diventare il primo tedoforo a Seul". Intanto la prossima settimana le due Coree terranno nuovi colloqui per discutere del piano per la partecipazione del Nord con una sua delegazione.