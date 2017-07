Olimpiadi, ora è ufficiale: Parigi 2024 e Los Angeles 2028

31 luglio 2017

"Il Cio dà il benvenuto alla decisione del comitato olimpico e paralimpico per la candidatura di Los Angeles e siamo felici di annunciare il contratto della città ospitante del 2028 in modo trasparente", ha detto il presidente Thomas Bach. "Los Angeles ha rappresentato un'ottima candidatura che abbraccia le priorità dell'Agenda olimpica 2020 per la sostenibilità massimizzando l'uso di strutture esistenti ed incoraggiando il coinvolgimento di più i giovani nel movimento olimpico", ha aggiunto.



In sostanza, l'accordo a tre sottoscritto dal comitato olimpico con Parigi e la metropoli americana prevede l'investimento di 1,7 miliardi di dollari per l'organizzazione dei Giochi del 2024 e altrettanti (più 500 milioni di 'bonus', per complessivi 2,2 miliardi di dollari) a Los Angeles. Un accordo, definito da più parti e con una sottile ironia "win win win" (hanno vinto tutti), che rende ancora piu' amaro l'epilogo olimpico del sogno di Roma 2024.



Con la scelta di Los Angeles, le Olimpiadi tornano negli Stati Uniti per la prima volta dal 1996, quando le aveva ospitate Atlanta. Nel 2002 Salt Lake City aveva ospitato i giochi olimpici invernali. Per Parigi si trattera' del terzo appuntamento olimpico della sua storia che cadrà esattamente 100 anni dopo i Giochi del 1924 (gli altri furono organizzati nel 1900).



