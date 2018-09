Olimpiadi Invernali 2026, Giorgetti ottimista: "Più certezze che dubbi, candidatura unitaria"

11/09/2018

Nel corso degli incontri avvenuti a Palazzo Chigi la sindaca di Torino Chiara Appendino ha ribadito la sua idea di una candidatura unitaria senza città capofila mandando un chiaro messaggio a Milano che per bocca del cittadino numero Sala aveva manifestato l’idea di una Milano architrave della delegazione. Giorgetti butta acqua sul fuoco e prova ad essere ottimista sul buono esito delle trattative: "Siccome il garante finale è il governo faremo un'ultima valutazione dei costi-benefici. Non abbiamo concluso tutto il percorso, ci sono ancora alcune cose da sistemare e che devono essere superate ma siamo fiduciosi. Rispetto a uno standard consueto per la prima volta vogliamo sperimentare una candidatura diffusa sul territorio. Quindi bisogna incastrare esigenze e sensibilità diverse. La cabina di regia inevitabilmente è in capo al Governo, perché è una candidatura dell'Italia e non di una singola città".