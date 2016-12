Olimpiadi 2024: Trump sostiene Los Angeles

24 novembre 2016

Donald Trump scende in campo a sostegno della candidatura di Los Angeles per ospitare le Olimpiadi 2024 . Dopo la rinuncia di Roma, sono rimaste tre le città in lizza: oltre alla metropoli californiana, ci sono pure Parigi e Budapest. Lo ha fatto sapere il primo cittadino, il democratico Eric Garcetti , che ha avuto un colloquio telefonico con Trump. La decisione del comitato olimpico internazionale verrà presa il 13 settembre 2017 a Lima (Perù).

Prima che venisse eletto, furono gli stessi responsabili del comitato promotore di Los Angeles a nutrire più di qualche perplessità in vista della corsa per l'assegnazione delle Olimpiadi 2024: un personaggio sui generis come Trump, infatti, potrebbe nuocere all’immagine degli Stati Uniti presso l’opinione pubblica internazionale. Il neo presidente fino ad oggi non si era mai espresso sulla candidatura.



Ora resta da capire se l'appoggio di Trump possa giovare oppure no al comitato promotore. Certe sue frasi in campagna elettorale omofobe e razziste, infatti, potrebbero nuocere nel momento in cui ci sarà da convincere i delegati dei Paesi musulmani e latinoamericani.