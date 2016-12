Montezemolo: "Se vince la Raggi costretti a ritirare la candidatura per Roma 2024"

9 giugno 2016

Nel caso in cui a Roma , per la corsa al Campidoglio , vincesse la candidata sindaco del M5S, Virginia Raggi , "saremmo costretti a ritirare la candidatura mentre siamo vicini alla meta". Lo ha detto Luca Cordero di Montezemolo , presidente del comitato promotore dei Giochi Olimpici di Roma 2024 , in un'intervista al Corriere della Sera. Anche Totti aveva fatto un appello in tal senso . Da parte sua la Raggi apre a un referendum cittadino sulla scelta.

Montezemolo: "Nel 2024 Roma capace di affrontare la sfida Olimpiadi" - "E' giustissimo partire dalle priorità. Se mi dicessero vuoi le Olimpiadi oggi, risponderei di no ha spiegato Montezemolo -. Ma qui parliamo dei Giochi del 2024. Significa che ci sono 5 anni della prossima amministrazione e poi altri 3. Io mi aspetto che in 8 anni i problemi della Capitale siano risolti, e che quindi Roma sia in grado di affrontare la sfida".



Montezemolo: "Pensare ai giovani sportivi e ai giovani lavoratori" - "Noi oggi - spiega Montezemolo - dobbiamo avere in mente i giovani e giovanissimi. Quelli di 13-15 anni, che saranno gli atleti delle Olimpiadi del 2024. E quelli che avranno un'occasione di lavoro. Si tratta, da qui al 2024, di 180mila posti, secondo lo studio della commissione di esperti presieduta da Beniamino Quintieri. E il Pil, nello stesso periodo, aumenterà del 2,4%".



Montezemolo: "Lavoro per candidatura va fatto ora, con sindaco contrario sarebbe impossibile" - Montezemolo ha quindi spiegato come con un sindaco contrario alle Olimpiadi non sarebbe possibile andare avanti sulla candidatura di Roma. "Saremmo costretti a ritirarla mentre siamo vicini alla meta. La decisione sarà presa a settembre 2017, siamo ottimamente piazzati nella competizione con Los Angeles e Parigi. Perciò mi auguro che, chiunque sarà sindaco, ci si unisca e si faccia squadra per vincere".



Le Olimpiadi, Virginia Raggi, Francesco Totti e Roberto Giachetti - A rilanciare per primo il tema di Roma 2024 e a collegarlo con il ballottaggio per il Campidoglio è stato Francesco Totti. "Sostengo chi vuole portare le Olimpiadi nella mia città", aveva infatti detto il capitano della Roma, all'indomani del primo turno, facendo pensare a un endorsement per Roberto Giachetti, apertamente favorevole alla candidatura. La candidata M5s, Virginia Raggi, invece, si è detta possibilista su un referendum cittadino per decidere se presentare o meno la candidatura al Cio.