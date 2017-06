Giochi 2024, Parigi fa le prove generali

23 giugno 2017

Prove generali di Olimpiadi per la città di Parigi che, a tre mesi dall'attribuzione dei Giochi 2024 a Lima, ha trasformato il centro della capitale in un gigantesco campo sportivo per celebrare la giornata olimpica. Protagonista il sindaco Anne Hidalgo che ha attraversato la Senna a bordo di un kayak insieme all'ex campione olimpico e copresidente di Paris-2024, Tony Estanguet.