Baku 2015: tre atlete austriache investite da un autobus

11 giugno 2015

Cominciano sotto una cattiva stella i primi Giochi Olimpici europei, in programma a Baku dal 12 al 28 giugno. Giovedì mattina tre austriache 15enni del nuoto sincronizzato sono state investite da un bus navetta nel villaggio olimpico, mentre camminavano su un marciapiede. Due delle tre ragazze sono già ripartite per l'Austria dopo le prime cure nel reparto di terapia intensiva di un ospedale a Baku. La terza è stata dimessa con lesioni non gravi.