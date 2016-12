Olimpiade 2024, Malagò: "Non solo Roma, gare anche al Nord"

Non solo Roma come sede per l' Olimpiade del 2024 . È uno degli obiettivi del presidente del Coni Giovanni Malagò : "Ho parlato con il presidente della Lombardia Maroni - ha detto a Radio2 - i sindaci Fassino e Pisapia e il presidente del Coni Lombardia Marzorati". Qualche riserva su Venezia: "Più cose metti fuori dal Villaggio Olimpico e dalla cerimonia di apertura e più il dossier perde forza. Cerchiamo di fare le cose con buonsenso".

Come stabilito dal Cio a inizio dicembre, dal 2020 sarà possibile organizzare gare in città diverse da quella candidata. Un modo per ridurre i costi e aumentare il numero dei centri coinvolti in un unico paese.