Olimpiadi, Letta: "Giochi 2024 in Italia? Ipotesi concreta"

"Olimpiade 2024 in Italia? Non solo un'ipotesi". La conferma di una possibile candidatura italiana arriva direttamente dal premier Enrico Letta che, in un incontro con il presidente del Cio Thomas Bach a Palazzo Chigi, avrebbe parlato non solo di un'ipotesi, bensì di qualcosa di realizzabile anche in termini decisamente più concreti. L'ufficialità ancora non c'è ma, dopo il vertice con il Cio, sembra ormai soltanto una formalità.

L'Italia insomma punta decisa sull'Olimpiade 2024 e l'assemblea elettiva dei Comitati olimpici europei in corso a Roma non ha fatto altro che confermarlo. L'incontro più importante si è svolto con il premier Letta che ha ricevuto il presidente Bach con l'intento di ragionare in modo concreto e pragmatico sulle modalità e sui contenuti per la candidatura italiana.



Il presidente del Cio ha portato in dono al premier una penna con i cinque cerchi olimpici: ''Credo che sappia come usarla'', ha detto alludendo alla firma necessaria per la lettera di garanzia da presentare assieme alla candidatura. L'incontro, a cui hanno partecipato anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, il direttore generale del Cio Christophe De Kepper e il membro Cio Mario Pescante, ha impressionato il numero uno dello sport mondiale: ''Il presidente Letta ha espresso chiaramente l'interesse dell'Italia per i Giochi del 2024 - ha rivelato Bach -. Sarebbe una candidatura forte e apprezzata che al Cio verrebbe accolta con simpatia perchè l'Italia è un grande paese di sport". Al riguardo il presidente del Consiglio non si è nascosto, ribadendo come l'ipotesi, da semplice possibilità, possa trasformarsi in qualcosa di realizzabile in termini concreti.