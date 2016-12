Olimpiade 2020: vince Tokyo, Istanbul battuta al ballottaggio

Nel primo round la capitale giapponese aveva ottenuto 42 voti, mentre Madrid e Istanbul erano a pari merito con 26. C'è stato quindi lo spareggio, e questa volta la capitale turca si è imposta con 49 preferenze, quattro in più di Madrid. Poco dopo si è svolta la seconda votazione, che ha visto vincere Tokyo con 60 voti davanti a Istanbul (36), mentre uno dei delegati Cio si è astenuto.



Quella giapponese è una vittoria perfetta per tornare a sorridere, scacciare il 'fantasma' nucleare di Fukushima e ricordare a tutti la forza di un paese che è pur sempre la terza economia al mondo. Secondo i meticolosi piani di Tokyo, i Giochi si svolgeranno nel raggio di pochi chilometri della città, che ha 9 milioni di abitanti (13 milioni nell'area metropolitana). Almeno sulla carta, non c'è quindi alcuna dispersione né spazi per sbavature organizzative. Senza dimenticare poi il 'fattore sicurezza' e l'importanza data da Tokyo all'innovazione e lo sviluppo tecnologico a sostegno dello sport. La carta della tecno-efficienza evidentemente ha funzionato.



Ma quello incassata a Buenos Aires è per il Giappone un trionfo che ha un significato più profondo, ben al di là dei confini dello sport. Per mesi, Tokyo ha dovuto fare i conti con il dramma nel 2011 di Fukushima, la centrale nucleare non molto lontana (250 km) dalla capitale. E infatti, anche in Argentina, la delegazione nipponica ha più volte dovuto ricordare - alla stampa e ai tanti critici - che non ci sono ragioni di allarme e che le radiazioni presenti in città "non sono diverse a quelle di Londra, New York o Parigi. Il resto - hanno più volte detto i giapponesi - sono solo chiacchiere". Infatti, si afferma ora nella delegazione e a Tokyo, è il momento di dire basta a 'rumors' avvelenati e notizie false. L'importante è guardare al futuro. La megalopoli asiatica potrà quindi utilizzare il lungo cammino verso i Giochi del 2020 come già fece in occasione del '64, quando l'intero paese seppe approfittare al meglio dell'Olimpiade per rilanciarsi e archiviare per sempre l'orrore della Seconda guerra mondiale.