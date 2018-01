Pattinaggio su ghiaccio: Kostner di bronzo agli Europei

20 gennaio 2018

Cinque primi, due secondi e quattro terzi posti: nell'individuale, nessuno e nessuna è come la nostra Carolina Kostner. Le due baby russe (15 anni la Zagitova, 18 la Medvedeva imbattuta dal novembre 2015) si sono confermate di un altro pianeta, rifilando distacchi abissali a tutti, ma la gardenese - seppur in giornata no (anche una caduta) - incanta come sempre nella parte artistica e conquista un bronzo che davvero ben sperare in vista delle Olimpiadi di PyeongChang.



Alla fine la Kostner è piuttosto critica con se stessa. "Solo quando è finita la gara ho capito di essere di nuovo sul podio – ha spiegato l'azzurra – ero convinta di esser quarta. Sono felice per il risultato, ma un po' arrabbiata con me stessa per la prestazione. Quel che ho fatto vedere non corrisponde a quel che valgo. Inserendo per la prima volta certe difficoltà in un’importante gara internazionale, sapevo che non avrei eseguito un programma pulito. Ma ho compiuto più errori del previsto. Ora però so in che direzione lavorare e da qui all'Olimpiade cercherò di sistemare ogni situazione".