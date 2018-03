Paralimpiadi PyeongChang 2018, Bertagnolli vince il secondo oro

17 marzo 2018

Un'altra straordinaria impresa per la coppia Giacomo Bertagnolli-Fabrizio Casal, che alle Paralimpiadi conquista anche l'oro nello slalom, categoria visually impaired. Per i due i trentini si tratta della quarta medaglia dopo l'oro nel gigante, l'argento nel SuperG e il bronzo in discesa. Gli azzurri si sono imposti davanti alla coppia slovacca Jakub Krako-Branislav Brozman (già vincitori nel SuperG) e ai russi Valery Redkozubov-Evgeny Geroev.

"E' successo di tutto, prima dello start - ha detto dopo la gara Bertagnolli - Avevo gli scarponi molli, faceva caldo, si è spento l'auricolare. Una grande soddisfazione - ha aggiunto Fabrizio Casal - Ci ho creduto a tutto questo, prima di partire, ho fatto tanti sacrifici per essere qui e non dimenticherò mai l'impresa fatta con Giacomo".



Quanto agli altri azzurri in gara nello sci alpino, Renè De Silvestro, sitting, è giunto 7° (1:45.40); oro al croato Sokolovic (1:39.82). Davide Bendotti, standing, si è piazzato al 12° posto (1:47.48), nella gara vinta dal neozelandese Hall (1:36.11). Nello sci nordico Cristian Toninelli si è piazzato al 20° posto nella 10Km tecnica classica, con il tempo di 29:52.7. La medaglia d'oro è andata al giapponese Nitta con 24:06.8, l'argento all'ucraino Vovchy (26:39.5), il bronzo al canadese Arendz (27:10.1). Si ferma a un passo dal podio, invece, l'avventura della Nazionale Italiana di para ice hockey. In un Gangneung Stadium gremito - presente anche il Presidente della Corea del Sud Moon Jae-in - va in scena un match altamente spettacolare contro i padroni di casa, che le due squadre giocano con grandissima intensità. Alla fine, a decidere la sfida a favore della Corea del Sud e' un gol del talento Jang.