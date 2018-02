Malagò: "Dieci medaglie, è l'eccellenza. La Kostner porta-bandiera"

24 febbraio 2018

"Passare dal 2010 con cinque medaglie, alle otto di Sochi, alle dieci di cui tre d'oro qui è eccellente. Avevamo venticinque-trenta atleti da medaglia, pensavo di arrivare anche sopra. Ma adesso tra quattro anni chi sarà al mio posto non potrà che fare meglio e se ne dovranno vincere tredici-quindici".



Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza finale di bilancio dei Giochi di PyeongChang. "Le donne sono le vere trionfatrici, le vere protagoniste perché non era mai successo che in presenza di ori non si vincesse con un uomo", ha aggiunto. E poi: "L'età media degli uomini qui è la più giovane di sempre e a Pechino tra quattro anni si dovrebbe andare a incassare".