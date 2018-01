Giochi di Pyeongchang, le due Coree sfileranno insieme

20 gennaio 2018

Le due delegazioni di Corea del Nord e Corea del Sud sfileranno sotto un'unica bandiera alla cerimonia di apertura dei Giochi di Pyeongchang . Lo ha stabilito il Cio nella riunione di Losanna con i rappresentanti dei due comitati olimpici e dei due governi. Il Comitato ha deciso inoltre che saranno 22 gli atleti nordcoreani che parteciperanno alle Olimpiadi in 5 discipline: hockey femminile (con un'unica nazionale coreana), pattinaggio artistico, short track, sci alpino e sci di fondo.

"PyeonChang 2018, si spera, aprirà le porte a un futuro più luminoso per la penisola coreana". Con queste parole Thomas Bach, presidente del Cio, ha annunciato la scelta di una sfilata sotto un'unica bandiera delle due Coree ai prossimi Giochi invernali. "Lo spirito olimpico è fatto di rispetto, dialogo, comprensione: con questa scelta invita il mondo a una celebrazione della speranza", ha spiegato Bach, che poi ha ringraziato i due governi per le loro scelte. "I Giochi ci mostrano il mondo così come tutti vorremmo che fosse", ha concluso.



Nel frattempo la Corea del Nord ha notificato che domenica invierà al Sud il team incaricato di fare i sopralluoghi ai siti di Seoul e Gangnueng, dove si esibiranno i suoi gruppi artistici di 240 persone, parte degli accordi di partecipazione alle Olimpiadi invernali di PyeongChang.