Tuffi, Tania Cagnotto cambia idea: "A ottobre torno ad allenarmi"

20/06/2018

Tania Cagnotto vuol tornare sul trampolino. " Ad ottobre proverò a tornare ad allenarmi - ha spiegato l'azzurra -. Uscirò dalla maternità perché faccio ancora parte del corpo sportivo della Guardia di Finanza e farò qualche allenamento per vedere come reagirà il mio corpo ". "Sento il bisogno fisico di rifare qualcosa, ho smesso di colpo e non è stata una scelta intelligente ", ha aggiunto la campionessa in occasione della presentazione del suo libro "Oro, argento e Tania".

Tania, dunque, non esclude un ritorno agonistico nel mondo dei tuffi. Una possibilità che Cagnotto contempla solo nelle gare in sincro con l'amica di sempre, Francesca Dallapè. "Finora ho fatto solo ginnastica per mamme e bambini, quindi è presto per fare programmi e tabelle - ha spiegato -. Una qualificazione a Tokyo con lei non sarebbe affatto scontata, ci sono solo sette posti e coppie molto forti".