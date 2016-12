Tuffi: Europei; oro per Cagnotto-Dallapè nei 3 metri sincro

13 giugno 2015

Ancora soddisfazioni per i colori azzurri. Medaglia d'oro agli Europei di nuoto in corso a Rostock (Germania) per Tania Cagnotto e Francesca Dallapé. La coppia azzurra è salita sul gradino più alto del podio nella specialità dei 3 metri sincro. Per la Cagnotto, che anche ieri aveva vinto l'oro nei tuffi da 1 metro, è il sedicesimo trionfo europeo, e il settimo consecutivo in coppia con la Dallapé.