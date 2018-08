Tuffi, Europei di Glasgow: Tocci d'argento nel trampolino da un metro

07/08/2018

Arriva una grande medaglia d'argento per l'Italia nei tuffi da un metro agli Europei di Glasgow 2018, conquistata da un meraviglioso Giovanni Tocci che sale sul secondo gradino del podio grazie ad una splendida prestazione. Medaglia d'oro lo specialista britannico Jack Laugher e terzo posto, medaglia di bronzo, per un altro britannico, James Heatly. Buon sesto posto per l'altro italiano, Lorenzo Marsiglia.