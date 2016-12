Tuffi, bis della Cagnotto agli Europei: oro dai tre metri

14 maggio 2016

A Londra va in scena lo show della Cagnotto, che dopo l'oro da un metro domina anche dall'altezza "stregata" che quattro anni fa le costò tante lacrime per soli 20 centesimi di punto. "Sono felicissima, aver vinto la mia gara, quella a cui tengo di più", ha detto Tania subito dopola gara. "Ora le Olimpiadi si avvicinano, finalmente: le aspetto da quattro anni, mi sono preparata e sono pronta anche a prenderla nel modo giusto", ha aggiunto.



Dopo la conquista del secondo oro agli Europei, la Cagnotto non nasconde la gioia per il successo nel trampolino da tre metri. Una gara dominata dalla bolzanina, che ha chiuso con un punteggio vicino al suo record. "Non sono arrivata qui in formissima e da una parte sono contenta - ha spiegato l'azzurra - perché vuol dire che ne ho ancora fisicamente per arrivare al top ai Giochi. Non essere al massimo e fare 360 punti è una bella botta di adrenalina".