Tania Cagnotto, le nozze dopo le medaglie

4 agosto 2015

"Avevo due sogni nella vita: battere le cinesi e sposarmi. Le cinesi le ho battute e ora sto preparandomi a realizzare il secondo sogno". Tania Cagnotto, fresca di una strepitosa medaglia d'oro e di due bronzi nei tuffi ai Mondiali di nuoto di Kazan , ha annunciato al settimanale 'Chi' in edicola mercoledì 5 le sue nozze con il fidanzato Stefano Parolin. "Mi sposerò dopo le Olimpiadi in Brasile nel 2016", ha aggiunto la Cagnotto.

'Chi' ha sorpreso la Cagnotto mentre acquistava l'abito da sposa e le fedi nuziali prima di partire per i mondiali di Kazan dove ha conquistato uno storico oro e due bronzi. "Ma tutto deve essere pronto prima che inizi la preparazione per le Olimpiadi - ha aggiunto Tania - Non potrò pensare ad altro che alla competizione. Quando si affrontano gare così importanti la testa diventa un groviglio di pensieri. Tra confusione, emozione e paure è fondamentale arrivare allenati bene. Per questo abbiamo scelto le fedi con un anno di anticipo e ho incontrato Alessandra Rinaudo, la stilista che disegnerà il mio abito da sposa. È stata una scelta che mi ha portato fortuna, visto come sono andati i mondiali. So già che il giorno delle nozze sarò emozionatissima e mi scenderà la lacrimuccia. È un sogno che ho fin da bambina e sono felice di poterlo realizzare con Stefano".