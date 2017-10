Sì, la Cagnotto ci ripensa: "Ero convinta del ritiro, ora non più"

19 ottobre 2017

Allora è vero: Tania Cagnotto potrebbe tornare a gareggiare. È la stessa tuffatrice italiana a non escludere questa possibilità: "Ero molto convinta del ritiro. Ora non lo sono più. Magari è la gravidanza che gioca brutti scherzi oppure quel martello di Francesca Dallapè. Ogni giorno mi tormenta. Dico solo che non è più una porta così chiusa. Ma fortunatamente non ci devo pensare subito", ha dichiarato in un'intervista a La Stampa.