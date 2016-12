Roma 2024, Pellegrini: "No decisione che fa male"

24 settembre 2016

Federica Pellegrini ha incantato la Women's Fashion Week di Milano . La campionessa di nuoto ha sfilato tutta in bianco per Raffaela D'Angelo. "Non mi sentivo pronta a lasciare il nuoto, mi sento ancora qualcosa dentro - ha spiegato a margine della sfilata -. Questo è stato il maggiore impulso nella mia decisione di continuare fino a Tokyo 2020". Su Roma 2024 : "Come atleta il no del sindaco Raggi alle Olimpiadi è una decisione che fa male".

"Sono contenta di andare avanti - ha spiegato all'Ansa la portabandiera azzurra a Rio -, il risultato alle ultime Olimpiadi non ha pesato. Nel mio sport capita spesso che un risultato arrivi o meno per questione di centesimi. A Londra ero arrivata fuori forma, a Rio avevo tutte le carte in regola e sento il desiderio di riprovarci".



Come tanti altri sportivi, il no del sindaco Raggi a Roma 2024 è davvero difficile da digerire. E anche la nostra campionessa di nuoto si unisce al coro dei delusi. "Non voglio entrare nel merito perché non lo conosco - ha aggiunto la Pellegrini - ma in 8 anni c'era tempo di sistemare le frizioni politiche per riuscire a portare a casa un evento che resta il piu' importante a livello sportivo".