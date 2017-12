Ritiro Magnini, la Pellegrini: "Non mi sembra vero"

2 dicembre 2017

Con un post su Instagram Federica Pellegrini commenta l'addio del suo ex fidanzato Filippo Magnini alle gare. "Non mi sembra vero. Abbiamo iniziato insieme, ci stavamo anche un po' sulle balle all'inizio. Poi ci siamo stati un po' meno sulle balle. Tante vasche, le chiacchiere, i titoli... Mi lasci sola, ad essere una delle più vecchiette in questa Nazionale! Spero che i Figli del Nuoto prendano da te, dalla tua fame, fino all'ultimo centimetro".