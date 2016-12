Pellegrini super: nuovo record italiano nei 100 stile libero

25 giugno 2016

Federica Pellegrini è già in splendida forma. Straordinaria prestazione nei 100 stile libero ai Sette Colli dove ha ottenuto il nuovo record italiano nuotando in 53"18. Frantumato il precedente primato, sempre suo, di 53"55 stabilito nel 2009 con i costumi iper-tecnologici poi vietati nel 2010. Un tempo che la porterebbe con ogni probabilità nella finale delle Olimpiadi di Rio: "Non lo so se li farò, ho fatto la mia selezione e li posso fare a Rio. Sono alla fine di tutto e quindi dipenderà un po’ dalla mia stanchezza fisica".