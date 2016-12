Pellegrini, gaffe social: numero di telefono e indirizzo su Twitter

4 marzo 2016

Clamorosa svista social per Federica Pellegrin i. La nuotatrice ha postato su Twitter i risultati dei controlli antidoping che ha svolto in mattinata, ma ha dimenticato di nascondere il proprio indirizzo e codice di avviamento postale ma, soprattutto, il numero di cellulare .

Un'ingenuità inaspettata da una navigata frequentatrice dei social come Federica, che solo poche ore prima della gaffe si divertiva a postare la notizia di questo controllo a sorpresa scrivendo: “Non mi scappa”.



Facile immaginare come in pochissimo tempo il telefono dell'olimpionica azzurra sia stato tempestato di chiamate e messaggi da parte dei suoi fans, molti dei quali su Twitter le hanno fatto notare la svista: "Mi sa che ora ti tocca cambiare il numero..."