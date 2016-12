Pellegrini: "A Kazan forse il mio ultimo Mondiale"

16 giugno 2015

Quelli di Kazan, tra il 24 luglio e il 9 agosto, potrebbero essere gli ultimi mondiali in vasca di Federica Pellegrini. "Sì, forse è così, ma non voglio viverli come se fossero gli ultimi. Voglio viverli come sempre", ha annunciato la nuotatrice. "Vorrei essere ricordata come la migliore duecentista mai esistita. Anche perché nessuno negli ultimi dieci anni ha fatto meglio di me", ha aggiunto la Pellegrini, stasera in vasca a Milano.