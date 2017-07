Pallanuoto, Mondiali di Budapest 2017: eliminato il Settebello

25 luglio 2017

Dopo il Setterosa, finisce l'avventura mondiale anche il Settebello, che ai quarti di finale ha perso per 12-9 contro la Croazia. Partenza sprint per i croati che, grazie alle reti di Setka e Sukno, si portano in vantaggio 2-0 dopo soli tre minuti di gioco. Il Settebello, però, reagisce e nel giro di due minuti, con i gol di Renzuto e Aicardi, si porta in parità; ci pensa però Sukno, nel finale di quarto, a riportare i croati in vantaggio al primo riposo (3-2). Nel secondo periodo è capitan Figlioli a riportare l'Italia in parità, ma è sempre il solito Sukno, con una rete da pochi metri, a riportare i croati in vantaggio. Il Settebello però non molla e tiene il passo dei vicecampioni olimpici e mondiali, concludendo i primi due parziali sul risultato di 5-5.



Nel terzo quarto, partono ancora aggressivi i croati, che allungano e si portano in vantaggio di tre lunghezze (9-6) con soli otto minuti da giocare. Gli uomini di mister Campagna non mollano, e a inizio dell'ultimo periodo, grazie ai gol di Aicardi e di Renzuto, si riportano in scia della Croazia (9-8). Ci pensano però Garcia e Sukno, migliore in campo, a chiudere definitivamente la partita e a regalare alla Croazia la semifinale, dove affronterà la Serbia di mister Savic.