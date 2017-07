Pallanuoto: il Setterosa è straripante

18 luglio 2017

Tutto facile per il Setterosa nella seconda gara ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. Le azzurre allenate da Fabio Conti hanno superato 18-4 il Brasile (5-1, 6-1, 4-1, 3-1 i parziali), nel secondo incontro del girone A. Per l'Italia si tratta del secondo successo dopo il 10-4 dell'esordio contro il Canada. A segno per le azzurre la Emmolo (4), Palmieri (4), Bianconi (2), Aiello (3), Radicchi (2), Picozzi (1), Queirolo (1) e Garibotti (1). Il terzo e ultimo impegno del girone per le azzurre è in programma giovedì contro la Cina: il primo posto nel girone vorrebbe dire quarti di finale diretti.