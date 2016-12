Pallanuoto, Europei donne: Ungheria super, Italia travolta e al Preolimpico

21 gennaio 2016

Alla Kombank Arena scende in vasca un Setterosa lontano parente di quello ammirato nei giorni scorsi: disattento in difesa e poco incisivo in avanti. Pronti-via e l'Ungheria, vittoriosa negli ultimi due scontri diretti (un match di World League e un'amichevole), si porta sul 2-0: l'Italia accorcia con Garibotti ma è un fuoco di paglia e le magiare scappano sul 4-1. Troppe le superiorità numeriche non sfruttate delle ragazze di Conti, che a metà gara sono sotto 5-3, un risultato che poteva essere ben peggiore. Nella terzo quarto non arriva il cambio di passo del Setterosa che anzi, affonda definitivamente: 8-3. Match in archivio per l'Ungheria, che controlla nell'ultimo periodo e vola in finale con l'Olanda, a caccia dell'oro e del pass per Rio: all'Italia non resta che la finalina per il terzo posto con la Spagna, già battuta nel girone, e il torneo preolimpico di fine marzo.