Pallanuoto: è allarme morbillo per il Settebello

15 luglio 2017

"A seguito del ricovero dell'atleta Valentino Gallo all'ospedale di Siracusa, per il monitoraggio del quadro clinico e ulteriori valutazioni diagnostiche, l'intera squadra della nazionale di pallanuoto è stata sottoposta ad accertamenti sierologici per l'esclusione di malattie virali - informa la Federnuoto - . A conclusione degli esami gli atleti Marco Del Lungo e Alessandro Velotto sono stati sostituiti in via precauzionale da Stefano Tempesti - che rientra in azzurro - e da Cristiano Mirarchi".



Questa la lista dei convocati.

Portieri: Stefano Tempesti (Pro Recco), Goran Volarevic (Pro Recco).

Difensori: Zeno Bertoli (AN Brescia), Niccolo' Gitto (Sport Management), Nicholas Presciutti (AN Brescia), Cristiano Mirarchi* (Sport Management).

Attaccanti: Francesco Di Fulvio (Pro Recco), Pietro Figlioli (Pro Recco), Andrea Fondelli (Pro Recco), Alessandro Nora (AN Brescia), Vincenzo Renzuto Iodice (CN Posillipo).

Centroboa: Michael Alexandre Bodegas (Pro Recco), Matteo Aicardi (Pro Recco).



Tempesti, Mirarchi e Fondelli sostituiscono gli indisponibili Valentino Gallo (Sport Management), Marco Del Lungo (AN Brescia) e Alessandro Velotto (CC Napoli).