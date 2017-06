Nuoto, Trofeo Settecolli: Pizzini ottimo secondo nei 200 rana

25 giugno 2017

Nell'ultima giornata del Trofeo Settecolli di Roma, grande secondo posto per Luca Pizzini nei 200 rana; il nuotatore classe 1989 ha fatto registrare il tempo di 2:10.73, venendo preceduto solo dal tedesco Kock. Ottima prestazione nei 200 metri dorso anche di Margherita Panziera, che si piazza al terzo posto dietro a Whittaker e Burian. Sfortunato Gabriele Detti, che a causa di un malanno, non ha preso il via agli 800 metri stile libero.



Non una giornata positiva per il nuoto italiano, che esce senza vittorie dall'ultima giornata del Trofeo Settecolli di Roma. Salvano i colori azzurri Luca Pizzini e Margherita Panziera che sono riusciti a salire sul podio delle rispettive gare. Il nuotatore azzurro, già medaglia di bronzo agli Europei di Londra 2016, è giunto secondo nei 200 metri rana, vinti dal tedesco Marco Kock con il tempo di 2:09.63. Ottima gara anche di Panziera; la nuotatrice classe 1995 ha fatto registrare il crono di 2:10.87, che gli vale il gradino più basso del podio, dietro a Whittaker e Burian. Deludono gli uomini dei 100 metri stile libero, con Zazzeri che conquista il settimo posto, mentre Dotto non va oltre la nona piazza, dopo che al mattino non è riuscito a qualificarsi per la Finale A.



Nelle altre gare di giornata, super prestazione di Andry Govorov, che vince i 50 metri farfalla, facendo registrare il record del meeting con il tempo di 23.01. Record del meeting nei 200 misti anche per il giapponese Seto, che, con il tempo di 1:57.54, si aggiudica la gara davanti a Verraszto e Simeone. Si mette ancora in mostra l'italiana Ilaria Bianchi che, dopo il trionfo di ieri nei 100 farfalla, arriva al quarto posto anche nei 200 metri farfalla, vinti da Szilagy con il tempo di 2:07.50. Nella gara conclusiva, gli 800 metri stile libero, che ha visto non prendere il via, a causa della febbre, l'azzurro Gabriele Detti, la vittoria è andata a Micka che, con il tempo di 7:54.24, ha preceduto Gyurta e Ipsen.