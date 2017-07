Nuoto sincronizzato, Mondiali: argento a Minisini e Perrupato

22 luglio 2017

Si erano qualificati secondi alle eliminatorie e non hanno deluso le aspettative arrivati alla finale. Giorgio Minisini e Mariangela Perrupato sono riusciti a conquistare l'argento nel duo misto del libero di nuoto sincronizzato, secondi solo alla coppia russa. Giorgio Minisini è l’atleta romano che aveva già vinto l’oro mondiale nel duo tecnico in coppia con Manila Flamini e che, per questa categoria, ha gareggiato al fianco di Mariangela Perrupato, riuscendo a centrare un altro obbiettivo importante. Una medaglia che serve anche in chiave medagliere con gli azzurri fermi al quarto posto con 9 allori ma con la speranza di raggiungere la Francia, ferma a 7 ma con più ori.