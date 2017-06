Nuoto: Phelps torna in vasca: sfiderà uno squalo bianco

17 giugno 2017

Lo squalo di Baltimora è pronto a sfidare lo squalo bianco. Michael Phelps, il più forte nuotatore di tutti i tempi ritiratosi dopo le Olimpiadi di Rio 2016, tornerà in vasca per una sfida al limite dell'impossibile. L’annuncio arriva da Discovery Channel che trasmetterà l'inedito confronto all'interno della "Shark Week", la programmazione dedicata agli squali al via il 23 luglio. Ancora non sono stati forniti altri particolari.