Nuoto: Phelps perde con lo squalo bianco

24 luglio 2017

Lo squalo di Baltimora contro lo squalo bianco. Il duello per la supremazia del mare è stata vinta dal pescecane, che sui 100 metri in pieno oceano ha fatto meglio di Michael Phelps per un paio di secondi (36.1 contro 38.1). La sfida, evento cult della trasmissione televisiva Discovery Channel "Shark Week", ha deluso i fan, visto che l'americano ha nuotato in solitudine e solo il montaggio video ha dato l'idea di un confronto diretto tra i due.