Nuoto, Paltrinieri e 4x50 sl donne oro agli Europei in vasca corta

4 dicembre 2015

"Non so che dire, solo che non me l'aspettavo - l'emozione di Paltrinieri - . Ho iniziato a scaricare due giorni fa e ho atto questo tempo. Ero fiducioso di scendere sotto il mio primato europeo, ma fare questo tempo è impressionante. Ripeto che avrei potuto fare questo tempo, ma in un periodo di forma non ora. Battere poi Hackett, che insieme a Thorpe è uno dei miei idoli, rende ancora più bella questa vittoria". Le grandi protagoniste della staffetta femminile, invece, sono state le compagne della Pellegrini, Di Pietro, Ferraioli e Pezzato, che hanno costruito un vantaggio, poi amministrato dalla campionessa olimpionica. La stessa che poco prima, aveva ottenuto il quinto posto nei 100 metri stile libero, ma con record italiano: in 52"56 ha strappato per due centesimi il primato a Erika Ferraioli, sesta in scia. "Sono contenta del record - aveva raccontato a caldo la Pellegrini -. Il tempo mi dà buone indicazioni in vista dei 200 stile libero. La velocità è il prodotto del lavoro sulla tecnica e la preparazione atletica, quindi le sensazioni sono positive". In questa giornata trionfale l'Italia ha festeggiato anche l'argento di Marco Orsi nei 50 stile libero e il bronzo di Alessia Polieri nei 200 metri farfalla.