Nuoto, Morini allenatore dell'anno: rabbia Pellegrini

7 ottobre 2017

La Divina alza la voce. A Federica Pellegrini non è andato proprio giù il premio di " M iglior allenatore dell'anno" assegnato a Stefano Morini e in un lungo post su Twitter ha difeso l'operato del suo allenatore Matteo Giunta . " Complimenti Matte, per noi sei tu l'allenatore dell'anno ", ha scritto in maniera polemica sul suo profilo la Pellegrini, giustificando la sua dura presa di posizione sul prestigioso riconoscimento.

"Mi perdoneranno i diretti interessati, ma questo mio pensiero non è assolutamente fatto per un senso di antipatia nei loro confronti - è lo sfogo sui social della campionessa veneta - ma solo per una questione di 'meritocrazia'! Sono stata zitta l'anno di Kazan perché contro un oro mondiale anche tre medaglie (200 e 4X200 mie e 4X100 stile di Filo) da due atleti diversi dello stesso allenatore valgono meno, ma oggi mi dispiace non ci riesco proprio!". "Sapete perché non riesco? Perché i risultati di quest'anno non sono interpretabili - ha proseguito -. Ho vinto l'unico oro che mi mancava nei 200 stile ai mondiali di vasca corta e ho vinto dopo sei anni il mio terzo oro nei 200 stile ai mondiali di Budapest a 29 anni! Due medaglie d'oro mondiali nello stesso anno con lo stesso atleta mi dispiace ma quest'anno non le ha vinte nessuno". "Mi dispiace un sacco che questo premio non vada a te Matteo che sei riuscito in questa impresa - ha concluso Federica -. Ora abbiamo la certezza di come funzionano queste votazioni! Va bene, ci sta. Ma per me e per il tuo gruppo sei tu l'allenatore dell'anno".