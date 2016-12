Nuoto, Mondiali Windsor: Di Pietro e Dotto, niente medaglia

10 dicembre 2016

Ai Mondiali di nuoto in vasca corta di Windsor non sono andate come si sperava le finali dei 50 stile uomini e i 50 farfalla donne, che vedevano impegnati Luca Dotto e Silvia Di Pietro . Il padovano si è dovuto accontentare delle briciole chiudendo col sesto tempo, mentre la primatista italiana della specialità è giunta quinta: oro alla danese Ottesen . Nei 100 misti arriva la quinta affermazione a questi campionati per Katinka Hosszu .

Dotto (che in vasca fa registrare il personale di 21"39) avrà occasione di rifarsi nella finale dei 100 stile libero, ma intanto c'è attesa per Gregorio Paltrinieri, che torna in vasca nelle batterie dei 1500 dopo l'oro olimpico di Rio. Al suo fianco ci sarà Gabriele Detti. Niente da fare per la Di Pietro, mentre quelli canadesi sono sempre più i Mondiali di Katinka Hosszu (Pellegrini permettendo): la Iron Lady ungherese centra il quinto oro in quattro giorni andando a vincere in 57"24 i 100 misti e rifilando quasi mezzo secondo di ritardo all'australiana Seebohm (argento). Nei 100 misti maschili oro allo statunitense Andrew, la Russia beffa gli Stati Uniti nelle staffette 4x50 e 4x200.